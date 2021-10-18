الامارات | محمد بن راشد يهنئ الأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يهنئ الأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي.

وقال سموه عبر حسابه بتويتر، "نهنىء الأمة الإسلامية في ذكرى مولد خير البشر.. البشير النذير.. والسراج المنير.. دعوة إبراهيم وبشرى عيسى عليهم السلام.. خاتم المرسلين.. ورحمة الله للعالمين.. اللهم صلي وسلم على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وقرة عيوننا وعلى آله وصحبه وسلم.. آمين".

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