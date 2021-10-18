الامارات | 5 متطلبات لدخول المواطنين المحصنين دون حجر إلى بريطانيا

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 متطلبات لدخول المواطنين المحصنين دون حجر إلى بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أنه يُسمح حالياً لمواطني الدولة بالدخول إلى بريطانيا وأيرلندا الشمالية، مع استثناء من الحجر للحاصلين على أحد اللقاحات المعتمدة في المملكة المتحدة التالية، وهي: «فايزر- بايونتك»، «كسفورد- أسترازينيكا»، «موديرنا»، أو «جونسون آند جونسون»، ويجب أن يمضي على الجرعة الثانية 14 يوماً على الأقل.

وأوضحت الوزارة، ضمن صفحة إرشادات السفر عبر موقعها الإلكتروني، خمسة متطلبات لدخول المواطنين إلى المملكة المتحدة، وهي: الحصول على أحد اللقاحات المعتمدة في بريطانيا، ومضي 14 يوماً على الجرعة الثانية، وإبراز شهادة اللقاح، والحجز المسبق لفحص (PCR) لليوم الثاني، كما يحتاج المسافر إلى تعبئة نموذج وصول المسافرين خلال 48 ساعة قبل الوصول.

وبالنسبة للمسافرين غير حاصلين على اللقاحات المعتمدة في المملكة المتحدة، فإنه يتطلب إجراء فحص (PCR) لا تتجاوز مدته 72 ساعة قبل السفر، وحجز ودفع قيمة فحص (PCR) لليومين الثاني والثامن، وتعبئة نموذج وصول المسافرين خلال 48 ساعة قبل الوصول.

وحول إجراءات الحجر عند الوصول، فإنه يلتزم المسافر بالحجر الذاتي في مقر الإقامة لمدة 10 أيام، وإمكانية تقليل مدة الحجر في إنجلترا إلى خمسة أيام في حال إجراء فحص في اليوم الخامس، والحصول على نتيجة سلبية.

وأعلنت بريطانيا في وقت سابق عن رفع الإمارات من قائمة السفر الحمراء للمملكة المتحدة، لتصبح في «القائمة الصفراء»، اعتباراً من الثامن من أغسطس الماضي، وبدأت في الرابع من أكتوبر الجاري في استقبال الإماراتيين.

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