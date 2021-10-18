الامارات | رخصة قيادة فورية لحاملي «إقامة إكسبو»

شكرا لقرائتكم خبر عن رخصة قيادة فورية لحاملي «إقامة إكسبو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص بهيئة الطرق والمواصلات في دبي، المهندس عبدالله آل علي، لـ«الإمارات اليوم»، عن إصدار رخص القيادة فوراً للمشاركين الدوليين حاملي «إقامة اكسبو»، عبر إجراءات لا تستغرق أكثر من بضع دقائق، لافتاً إلى تدشين مكتب لتقديم هذه الخدمة والإجابة عن الاستفسارات في موقع «إكسبو 2020 دبي».

وقال آل علي: «إلى جانب إعفاء حاملي (إقامة إكسبو)، الذين يمتلكون رخص قيادة من بلادهم من الساعات التدريبية، وتبسيط إجراءاتهم عبر السماح لهم بالتقدم لفحوص قيادة المركبات مباشرة، وإصدار رخصة القيادة للناجحين في الفحص في اليوم نفسه، وفرت الهيئة تسهيلات أخرى، تشمل خفض ساعات التدريب من 20 إلى 10 ساعات للمشاركين الذين لا يملكون خبرة سابقة في القيادة (من فئة الدبلوماسيين)، إضافة إلى تسريع إجراءات التدريب الخاصة بهم، والانتهاء منها خلال خمسة أيام عمل حداً أقصى».

ولفت آل علي إلى وجود عدد من الدول المعترف برخصها، ولا يحتاج حاملوها إلى إصدار رخصة إماراتية للقيادة داخل الدولة، وذلك بناءً على الاتفاقات الموقعة بين هذه الدول ودولة الإمارات، دعماً لقطاع السياحة والنشاط الاقتصادي.

وأكد أنه يمكن للزوار من حاملي تأشيرات الزيارة، ولديهم رخص قيادة من الدول المعترف برخص قيادتها، القيادة برخصهم في الدولة من دون الحاجة إلى استبدالها أو استخراج رخصة دولية، في وقت يمكن أيضاً للمشاركين الدوليين، ممن يحملون إقامة في دبي من الدول المذكورة، استبدال رخص القيادة الخاصة بهم من مكتب الهيئة في موقع «إكسبو 2020».

وتتضمن قائمة الدول المعترف برخص قيادتها خمس دول خليجية، تضم المملكة العربية السعودية، والكويت، والبحرين، وعمان، وقطر، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وكندا، و34 دولة أوروبية.

القيادة الآمنة

تعمل هيئة الطرق والمواصلات في دبي على تحليل النتائج والإحصاءات، لرصد العوامل والأسباب التي تساعدها على تطوير برامجها وخططها المتعلقة بتدريب السائقين ورفع مستواهم، بما يضمن تعلمهم أصول القيادة الآمنة، ويرفع نسبة السلامة المرورية.

وأعلنت الهيئة، قبل عامين، عن أن نتائج الدراسات التي تجريها أظهرت أنه كلما كان المستوى التعليمي والفكري للمتدرب عالياً، أدى ذلك إلى زيادة حجم استفادته من مادة التدريب، وزادت قدرته على اكتساب المهارات المطلوبة لاجتياز فحص الحصول على الرخصة، وكذلك القيادة لاحقاً بشكل متزن وآمن.

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