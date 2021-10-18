الامارات | دبي تستعد لاستضافة الدورة الرابعة من «منتدى سينما ميتا»

شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تستعد لاستضافة الدورة الرابعة من «منتدى سينما ميتا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعد رواد صناعة السينما للانضمام إلى الدورة الرابعة من «منتدى سينما ميتا»، الذي يُعد أكبر حدث في قطاع صناعة السينما في الشرق الأوسط وإفريقيا، خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر الجاري في دبي.

ومن المقرر أن ينطلق المنتدى، الذي سيستمر لثلاثة أيام، بعد أسابيع قليلة، ليسلط الضوء على تطور صناعة السينما، ومناقشة قضايا الصناعة، والعمل على إيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه الصناعة.

ويُعد الحدث بمثابة منصة تجمع تحت مظلتها رواد صناعة السينما في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل تبادل الأفكار حول كيفية تعافي القطاع من تبعات فيروس كورونا، ومناقشة الفرص الواعدة. وسيضم الحدث عدداً من الفعاليات، مثل الندوات والجوائز وعروض أولية للأفلام الجديدة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم للترفيه والتسلية والسينما، إجناس لحود: «تشهد الصناعة ازدهاراً غير مسبوق. ونتطلع إلى أن تصبح منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مساهماً مهماً في شبّاك التذاكر العالمي. لقد أثبت منتدى سينما ميتا أنه حدث مهم يشكل مستقبل الصناعة لما يوفره من رؤى قيّمة».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news