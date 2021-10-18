الامارات | «أسطورة الحب» للمرة الأولى في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن «أسطورة الحب» للمرة الأولى في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مسرح باليه أستانا، الاسم الرائد في عروض الباليه على مستوى آسيا الوسطى والعالم، عن تقديم باليه «أسطورة الحب» لمصمم الرقصات الروسي يوري غريغوروفيتش في دبي أوبرا يومي 27 و28 أكتوبر.

وتسجّل هذه الخطوة أول عرض لأيقونة غريغوروفيتش الفنية على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

وشكلت باليه «أسطورة الحب» محطة مهمة في تاريخ غريغوروفيتش، حيث عكست عبقريته الاستثنائية في تمثيل قصص الأوبرا وتصميم الرقصات، ومنحته مكانةً مميزة بين أبرز مشاهير عالم الباليه.

باليه «أسطورة الحب» لمصمم الرقصات الروسي يوري غريغوروفيتش في دبي أوبرا يومي 27 و28 أكتوبر.

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