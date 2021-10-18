الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - إيجار

تفرض مكاتب عقارية على المستأجرين أن يسددوا إيجار شهرين في حال رغب الساكن في المغادرة قبل انتهاء مدة العقد، غير مراعية للظروف الإنسانية التي تضطر البعض إلى تغيير مكان سكنه فجأة.

دراجة

شاهد سائقون يستخدمون شارع التعاون بالشارقة شخصاً يقود دراجته الهوائية، ويسير عكس السير، ما تسبب في إرباك سائقي المركبات، وطالبوا بعدم التساهل مع مثل هذه التصرفات.

دخول

تستغرق إجراءات دخول «سكاي دبي» في مول الإمارات وقتاً قد يصل إلى أكثر من ساعة، على الرغم من شراء الزبائن التذاكر عبر الإنترنت، الأمر الذي يستدعي مراجعة تلك الإجراءات للتيسير على مرتادي هذا المرفق الحيوي.

سجائر

دعا قارئ إلى تكثيف الرقابة على البقالات في أبوظبي، خصوصاً في محيط المدارس، وذلك بعدما لاحظ قيامها ببيع السجائر إلى طلبة مدارس لا تتجاوز أعمارهم 14 عاماً، ما يهدّد صحتهم ويزيد من انتشار آفة التدخين بين الطلبة.

سياسات

دعا متسوّقون الجهات ذات الاختصاص، إلى إلزام مواقع التسوّق الإلكتروني العاملة بالدولة، بمراجعة سياساتها، وذلك بعد قيام بعض المواقع بخصم رسوم التوصيل التي يتم إضافتها على المنتج في حال إعادته، على الرغم من أن سبب الإعادة يكون تلفاً في المنتج أو حدوث خطأ في نوعية السلعة المطلوبة.

إعلانات

حذّر قارئ من مخاطر ترك الهواتف والأجهزة اللوحية مع الأطفال لأوقات طويلة، ودون رقابة، وذلك بعد أن اكتشف عرضاً للعبة أطفال يتم تحميلها من متجر الأجهزة الإلكترونية، يضم إعلانات جنسية على شكل كرتون.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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