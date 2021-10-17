الامارات | بصمة الوجه بديلاً عن قارئ بيانات بطاقة الهوية

شكرا لقرائتكم خبر عن بصمة الوجه بديلاً عن قارئ بيانات بطاقة الهوية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية النسخة المطوّرة من خدمة التصديق الرقمي للمؤسسات الحكومية والخاصة، بهدف إثبات الشخصية للأفراد عبر استخدام خاصية التعرف إلى الوجه.

وذكرت الهيئة في فيديو تعريفي بثته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن البوابة المحدثة تتيح سهولة التعرف إلى الأفراد بأقل من ثلاث ثوانٍ لدعم مجتمع الأعمال، وذلك دون الحاجة إلى استخدام قارئ بطاقة الهوية.

وبينت أن خدمة بصمة الوجه تتوافر لجميع حاملي بطاقة الهوية الإماراتية لمن بلغ 15 عاماً فأكثر، وعن طريق رقم جواز السفر والرقم الموحد بدلاً من قراءة البيانات من البطاقة.

وأشارت إلى أن الجهات والقطاعات المستفيدة من الخدمة هي الجهات الحكومية والقطاع المصرفي ومختلف قطاعات الأعمال والقطاع الطبي، موضحة آلية قراءة بصمة الوجه في محطات خدمة المتعاملين والتطبيقات الذكية وأجهزة الخدمة الذاتية، والوصول إلى الخدمة عن طريق رقم الجواز، ورقم الهوية، والرقم الموحد QR code.

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