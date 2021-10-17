الامارات | عودة الطاقة الكاملة لـ «الحــرمين» تضــاعــف الإقبــال على «عمرة المولد النبوي»

شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الطاقة الكاملة لـ «الحــرمين» تضــاعــف الإقبــال على «عمرة المولد النبوي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تضاعف إقبال المواطنين والمقيمين على حملات الحج والعمرة للسفر، لأداء مناسك عمرة المولد النبوي الشريف، بعد قرار السلطات السعودية بعودة استقبال الحرمين الشريفين للمصلين والمعتمرين بالطاقة الاستيعابية الكاملة.

وخصصت حملات برامج ورحلات وباقات متنوعة تناسب مختلف الفئات لأداء العمرة، مشددة على ضرورة استيفاء سبعة شروط أو إجراءات وقائية للسفر، أهمها تقديم شهادة الحصول على جرعتين من أي من اللقاحات المعتمدة لدى المملكة (فايزر - مودرنا – استرازينكا)، أو جرعتين من (سينوفارم)، مدعومتين بجرعة ثالثة من (فايزر أو استرازينكا)، وأن يكون موعد السفر بعد 14 يوماً من تلقي آخر جرعة.

وأبلغ مسؤولون في حملات للحج والعمرة «الإمارات اليوم» بأنهم، منذ إعلان السعودية تخفيف الإجراءات الاحترازية وعودة الحرمين للطاقة الكاملة، يتعاملون مع عدد كبير من طلبات السفر لأداء العمرة من المواطنين والمقيمين، وباتت كل الهواتف والمنصات الإلكترونية لحملاتهم لا تتوقف عن الرد على المتعاملين، خصوصاً أن القرار السعودي جاء متزامناً مع ذكرى المولد النبوي الشريف.

وأشاروا إلى أن قائمة أسعار رحلات العمرة شهدت زيادة ملحوظة، بسبب تزايد الإقبال على أداء المناسك من مختلف أنحاء العالم، ما ساعد على ارتفاع كلفة رحلات الطيران، والإقامات الفندقية، إضافة إلى الرسوم الإضافية التي فرضتها المملكة على شركات السياحة.

ووفقاً لرصد أجرته «الإمارات اليوم»، راوح متوسط أسعار رحلات العمرة خلال إجازة المولد النبوي الشريف ما بين 6000 درهم للفرد في الغرفة الفردية، و2300 درهم للفرد في الغرفة المزدوجة، إضافة إلى 1990 للفرد في الغرفة الثلاثية، و1490 درهماً للفرد في الغرفة الرباعية، على أن تشمل الأسعار تذاكر الطيران من وإلى الأراضي المقدسة، والتأشيرة للمقيمين، إضافة إلى الإقامة في الفنادق (ستة أيام بين مكة والمدينة)، والتنقلات الداخلية.

وخصصت حملات رحلات وبرامج خاصة للمواطنين، بينما وفّرت حملات أخرى برامج عمرة «خمس نجوم» بأسعار تبدأ من 4900 درهم للشخص في غرفة ثنائية، تشمل الطيران، والتأشيرة، وسكناً في فندق «خمس نجوم» قريب من الحرم، إضافة إلى الانتقالات الداخلية بسيارات حديثة، فيما سعت حملات للتعامل مع تزايد الإقبال على طلبات العمرة من خلال عودة تنظيم رحلات عمرة، المعروفة بعمرة الـ«ويك إند»، التي لا تتجاوز ثلاثة أيام، تبدأ بالسفر يوم الخميس والعودة السبت، بمتوسط أسعار 1700 درهم للفرد.

وكلّفت معظم الحملات منسّقيها تنظيم برامج توعية وإرشاد للراغبين في أداء العمرة، يتم خلالها مراجعة سبعة اشتراطات وإجراءات وقائية مطلوبة للسفر، تشمل «ألّا يقل عمر الراغب في السفر عن 18 عاماً، وأن يكون جواز سفره صالحاً لأكثر من ستة أشهر، وتقديم صورة شخصية، والحصول على تأشيرة عمرة لدخول الأراضي السعودية (للمقيمين في الدولة)، وتقديم شهادة الحصول على جرعتين من أي من اللقاحات المعتمدة لدى السعودية (فايزر - مودرنا – استرازينكا)، أو جرعتين (سينوفارم)، مدعومتين بجرعة ثالثة من (فايزر أو استرازينكا)، وأن يكون موعد السفر بعد 14 يوماً من تلقي آخر جرعة، كما تضمنت الشروط إجراء فحص «بي سي آر» في جهة مخبرية معتمدة قبل السفر بـ72 ساعة، وتكون نتيجته سلبية، تثبت خلو الشخص من الفيروس، وآخر في الأراضي السعودية قبل العودة.

• عمرة الـ«ويك إند» تبدأ بالسفر يوم الخميس من كل أسبوع والعودة السبت.

• حملات خصصت برامج خاصة للمواطنين ووفّرت برامج عمرة «5 نجوم».

مهام وقائية

أكد مسؤولو حملات عمرة وحج أن البرامج التي تقدمها حملاتهم تشمل مهام وقائية إضافية، بينها توعية المعتمرين بالإجراءات الاحترازية اللازم تطبيقها قبل خروجهم من الدولة حتى مغادرتهم السعودية، بجانب التأكيد على صحة بيانات ومعلومات المعتمر، والمتعلقة بتذاكر الطيران المؤكدة لكل معتمر، وبيانات السكن، لاسيما أن الحملات تتحمل مسؤولية سلامة هذه البيانات، وما قد ينشأ من التزامات نتيجة عدم صحتها، مشددين على حرصهم التام على بذل الجهود كافة للحفاظ على سلامة المعتمرين من مواطني الدولة والمقيمين فيها، وضمان تأدية مناسك آمنة، وفي أجواء مطمئنة ومريحة.

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