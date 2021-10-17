الامارات | وزارة الصحة توفر خدمة إصدار شهادة الميلاد عبر تطبيق «واتساب»

شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توفر خدمة إصدار شهادة الميلاد عبر تطبيق «واتساب» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض وزارة الصحة ووقاية المجتمع خدمة إصدار شهادات الميلاد عبر تطبيق المحادثة «واتساب» بهدف إثراء تجربة المتعاملين وتعزيز قنوات التواصل بشكل سلس ومبسط من خلال تطبيق أفضل الممارسات لتقديم خدمات ذكية تعتمد على أنظمة متطورة انسجاما مع خطط الوزارة لترسيخ أهداف الحكومة الذكية.

جاء ذلك ضمن حزمة الخدمات المتميزة التي تشارك فيها الوزارة خلال فعاليات «أسبوع جيتكس للتقنية 2021» الذي انطلق اليوم في مركز دبي التجاري العالمي.

وتعتمد الخاصية الجديدة للخدمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي للرد على استفسارات المتعاملين من خلال «المساعد الافتراضي» الذي يتميز بقدرته على التعلم واستيعاب احتياجات المتعاملين بناء على استفساراتهم وتحليلها وفقا للمعطيات والبيانات المتوفرة وتقييمها ومن ثم اتخاذ القرار اللازم للإجابة والرد بشكل دقيق للمساهمة في إنجاز المعاملات بكل سهولة ويسر.

كما أن المساعد الافتراضي قادر على تمييز المستخدمين المسجلين والتفاعل مع المتعامل وفقا للمعلومات المقدمة واسترداد البيانات المخزنة من ملف تعريف المستخدم وإنهاء المحادثة بطريقة تفاعلية.. فيما تضمن الخدمة الحفاظ على خصوصية المتعاملين حيث أن جميع الرسائل المتبادلة ضمن حساب «واتساب» الموثق تكون مشفرة لضمان أعلى مستويات الأمان والموثوقية.

وأكد سمير الخوري مدير إدارة تقنية المعلومات في الوزارة أن المشاركة في «أسبوع جيتكس للتقنية» يعتبر فرصة مناسبة لعرض أحدث الخدمات المبتكرة التي توفرها الوزارة لإسعاد المتعاملين من خلال إتاحتها عددا من الخدمات الإلكترونية والتطبيقات الذكية لتسهيل الوصول إليها والذي يسهم بالترسيخ المستدام للنظم الرقمية، في إطار عملية التحول الذكي التي قطعت فيها الوزارة أشواطا.

وأشار إلى سعي الوزارة لمواكبة أحدث الحلول التكنولوجية وتبني أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يلبي متطلبات الثورة الصناعية الرابعة لرقمنة العمل الحكومي وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية المعتمدة في هذا المجال وذلك من خلال تقديم خدمات التواصل الإلكترونية والرقمية في إطار استراتيجية الإدارة الفعالة للموارد وتوظيفها بأفضل شكل بما يتماشى مع رؤية وخطط الوزارة في التنمية المستدامة.

وأوضح الخوري أن خدمة إصدار شهادة الميلاد بحلتها الجديدة عبر تطبيق«الواتساب» أصبحت تطور تجربة المتعاملين وتلبي احتياجاتهم بشكل أسرع وذلك نظرا للانتشار الواسع لتطبيقات التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى سهولة استخدامها والتي تأتي في إطار خطط الوزارة لتوفير خدمة سريعة وفعالة وتيسير إجراء المعاملات وتوفير الوقت والجهد المستهلك في تنفيذها.



وتتيح الدردشة التفاعلية عبر تطبيق «واتساب» خدمة المتعاملين والرد على استفساراتهم وأسئلتهم إلكترونيا حول الخدمات ما يزيد من دقة التواصل وفعاليته مع توظيف الذكاء الاصطناعي لرفع قدرة البرنامج على تلبية احتياجاتهم بشكل أفضل وتمكينهم من الوصول إلى حزمة الخدمات الذكية المتكاملة.

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