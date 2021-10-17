الامارات | محمد بن زايد يستقبل رئيس سيراليون

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يستقبل رئيس سيراليون والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم فخامة جوليوس مادا بيو رئيس جمهورية سيراليون الصديقة.

ورحب سموه بالرئيس الضيف متمنيا له طيب الإقامة في دولة الإمارات.. ونقل إليه تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وتمنياته لجمهورية سيراليون وشعبها الصديق مزيداً من التقدم والازدهار.

وبحث سموه ورئيس سيراليون - خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ - علاقات الصداقة ومختلف جوانب التعاون خاصة في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية والتنموية وأهمية تنميتها وتنويعا بما يعزز المصالح المتبادلة للبلدين.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وتناول اللقاء معرض «إكسبو 2020 دبي» وأهمية الاستفادة من مبادرات الدول المشاركة وخبراتها في مجالات استدامة الموارد بجانب الفرص والمنصات التي يقدمها لإقامة الشراكات بين دول العالم وتعزيز العمل المشترك بينها بما يعود بالخير على شعوبها ويدعم مسارات التنمية المستدامة والتقدم والرخاء.

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