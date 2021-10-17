الامارات | «الصحة»: تقديم 15.616 جرعة لقاح كورونا خلال 24 ساعة

شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: تقديم 15.616 جرعة لقاح كورونا خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 15.616 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الـ24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 20.701.898 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 209.31 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد - 19» وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد - 19».

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