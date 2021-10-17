الامارات | «تنمية المجتمع» تستعرض حزمة إنجازات تقنية في «جيتكس»

شكرا لقرائتكم خبر عن «تنمية المجتمع» تستعرض حزمة إنجازات تقنية في «جيتكس» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشارك وزارة تنمية المجتمع في معرض جيتكس بدورته الـ41 «أسبوع جيتكس للتقنية 2021» الذي يقام في المركز التجاري العالمي بدبي، خلال الفترة من 17 – 21 أكتوبر، بمجموعة إنجازات تقنية لفرق عمل الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، وذلك في إطار توفير مزيداً من الخدمات النوعية والاستباقية لجميع فئات الوزارة، تجسيداً لرؤية تطوير الخدمات الرقمية وتحقيق سرعة وصولها إلى جميع فئات المجتمع.

وأكدت سعادة موزة الأكرف السويدي وكيلة وزارة تنمية المجتمع، التزام الوزارة بتطوير الخدمات الرقمية للمتعاملين في إطار تجسيد المفهوم الواقعي والفعلي لخدمة المجتمع، وتحفيز فرق العمل بالوزارة لإنجاز مبادرات وخدمات رقمية جديدة تعزز مسيرة تقدم الوزارة وتميزها بتطوير حلول وخدمات استباقية، تصل للمتعاملين انطلاقاً من مبدأ العمل وفق توجهات الحكومة الرقمية والخدمات الاستباقية، تنفيذاً لتوجيهات وتطلعات قيادة الدولة.

وقالت موزة الأكرف السويدي إن مسيرة تطوير خدمات الوزارة تترجم تطلعات قيادة وحكومة دولة الإمارات على أساس المنهجية الجديدة للعمل الحكومي في الدولة، بما يتيح لجميع فئات المجتمع الحصول على أفضل الخدمات بأقل جهد وبأسرع وقت ممكن، مشيرة سعادتها إلى أن أساس رؤية واستراتيجية تطوير الخدمات ينطلق من اعتبار أن جميع فئات المتعاملين مع الوزارة هي فئات ذات أولوية دائماً، سواء كانت: الأسرة والطفولة والشباب المقبلين على الزواج وكبار المواطنين والمستفيدين من الضمان الاجتماعي وأصحاب الهمم.

وتتضمن مبادرات الوزارة في جيتكس 2021، «منصة جودة الحياة الرقمية» التي تعد جزءاً من «برنامج جودة الحياة الرقمية»، وتسعى لرفع مستوى الوعي حول المخاطر والتحديات الرقمية وتعزيز الاستخدام الآمن والإيجابي للتقنيات الرقمية والإنترنت. وتشتمل المنصة على محاور عدة منها: البصمة الإلكترونية، الخصوصية الرقمية، الألعاب الإلكترونية، التنمر الإلكتروني وغيرها من المحاور.

وتستعرض أيضاً باقة الحماية (تطبيق صون)، وهو تطبيق ذكي للكشف المبكر عن الإساءة المحتملة بحق أي فرد من خلال الإجابة على حزمة من الأسئلة التي تبين مدى درجة تعرض الشخص للأذى، ومن ثم تزويده بالإجراء الذي يمكن أن يتخذه والجهة المسؤولة.

وتعرض الوزارة في جيتكس منصة خدمات الوزارة التي تتماشى مع التقنيات الحديثة، وتبحث دائماً عن زيادة استخدام التكنولوجيا في إطار تقديم أفضل الخدمات للموظفين بشكل آمن ومرن.

كما وتعرّف الوزارة خلال جيتكس الجمهور بآليات التسجيل في فزعة لكبار المواطنين وهي خدمة استباقية لتوفير بطاقة فزعة لكبار المواطنين.

كما تعرض منصة التكامل المجتمعية التي تهدف إلى توفير مظلة متكاملة لقطاع الرعاية الاجتماعية على مستوى الدولة، وتساهم في توفير بيانات آنية للمستفيدين من الخدمات الاجتماعية.

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