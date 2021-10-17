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الامارات | شرطة الفجيرة تستعرض باقة من التطبيقات الذكية في «جيتكس 2021»

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشارك القيادة العامة لشرطة الفجيرة في معرض «جيتكس جلوبال التكنولوجي 2021» في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك بالتواجد ضمن منصة حكومة الفجيرة الإلكترونية لاستعراض باقة من الخدمات الذكية وذلك انسجاما مع توجهات وزارة الداخلية الرامية للتحول الذكي عبر تهيئة البيئة الأمنية ورفدها بتطبيقات ذكية تسهم في تطوير المنظومة الأمنية.

وتأتي مشاركة شرطة الفجيرة في معرض جيتكس للتعرف على آخر التقنيات التكنولوجية للاستفادة منها في التحول الذكي، وتحقيق تطلعات وزارة الداخلية في مجال التكنولوجيا الأمنية والمجتمعية، كما تطلع شرطة الفجيرة وبشكل متواصل على تجارب رائدة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وأكد سعادة اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي قائد عام شرطة الفجيرة أن القيادة قطعت أشواطا كثيرة في طريقها نحو الانتقال لمنظومة التحول الذكي وتعمل ومن خلال شركائها في وضع أسس متينة وراسخة في مجال التحول الذكي من خلال تهيئة كوادرها وتدريبهم على كيفية استخدام التقنيات الذكية وتعزيزها لخدمة المتعاملين والمجتمع بشكل عام.

وبين الكعبي أن شرطة الفجيرة خلال مشاركتها بالمعرض ستستعرض باقة من الخدمات الذكية المبتكرة ستسهم في تحسين جودة الحياة في المجتمع وتطوير الارتقاء ببيئة العمل.

وقال أن شرطة الفجيرة ستحرص من خلال المشاركة في المعرض باستقطاب زوار المعرض للتعرف على الأنظمة والتطبيقات المشارك بها حيث سيتم استعراض 4، أنظمة إلكترونية «نظام زام» و«تطبيق شرطة الفجيرة الذكي» و«مشروع الإيداع المالي للنزلاء» و«نظام الحجز الذكي».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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