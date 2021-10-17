الامارات | «الإمارات للخدمات الصحية» تفتتح أول وحدة علاجية لكبار المواطنين في مستشفى الأمل للصحة النفسية

شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات للخدمات الصحية» تفتتح أول وحدة علاجية لكبار المواطنين في مستشفى الأمل للصحة النفسية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن افتتاح أول وحدة علاجية متخصصة للصحة النفسية للمرضى الداخليين مخصصة لكبار المواطنين في مستشفى الأمل للصحة النفسية، وهي الأولى من نوعها في دولة الإمارات، ويأتي هذا المشروع تماشياً مع توجهات حكومة الإمارات للارتقاء بجودة الحياة الصحية لكبار المواطنين وتوفير الرفاه والحياة الكريمة والآمنة لهم، بما يساهم في دمجهم في الحياة الاجتماعية وتعزيز قدراتهم أمام مختلف التحديات النفسية.

وتهدف الوحدة العلاجية المستحدثة إلى خدمة كبار المواطنين الذين يعانون من اضطرابات نفسية شديدة ويحتاجون إلى دخول المستشفى للتقييم والعلاج. ويدير الوحدة فريق متعدد التخصصات عالي الكفاءة يضم نخبة من المتخصصين النفسيين والاجتماعيين، من خلال التعاون بين مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ومركز «مودسلي هيلث» أحد أقدم وأهم مؤسسات العلاج النفسي في العالم.

وأكد الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الحرص على تقديم رعاية صحية استثنائية لكبار المواطنين وفق توجيهات القيادة الحكيمة، والارتقاء بجودة حياتهم وزيادة الوعي باحتياجاتهم الصحية والنفسية، وإدراج مبادرات ومشاريع لرعاية صحتهم النفسية في استراتيجيات التخطيط الصحية الوطنية، ويتم حالياً تمكينهم من الخدمات المتميزة التي يقدمها مستشفى الأمل للصحة النفسية الحائز على الاعتماد الدولي، والأول من نوعه في المنطقة.

وأشار السركال إلى أهمية الشراكات المحلية والعالمية التي تحرص المؤسسة على توثيقها مع مراكز الخبرة العالمية، وتنمية وتأهيل الكوادر الطبية والفنية، ودعم وتعزيز البحث العلمي في مجال الصحة النفسية، وتطوير نظم المعلومات وتحديث قاعدة البيانات الإحصائية الخاصة بالصحة النفسية، في إطار السياسة الوطنية للصحة النفسية الهادفة لتطوير وتعزيز وتوسيع نطاق خدمات الصحة النفسية الشاملة والمتكاملة والمستجيبة للاحتياجات والموجهة للمجتمع بفئاته وأعماره كافة.

من جانبها أكدت الدكتورة نور المهيري مدير إدارة الصحة النفسية في المؤسسة، أن استحداث الوحدة العلاجية يهدف للارتقاء بخدمات الصحة النفسية الموجهة لكبار المواطنين، للتعامل مع التغيرات الفيزيولوجية والنفسية في مرحلة الشيخوخة، من خلال تقييم سلوكيات المريض وإدراكه، والإجراءات العلاجية وأساليب الرعاية الفعالة وسبل الدعم السلوكية والنفسية لهم ولعائلاتهم، ونظراً لخصوصية متطلبات هذه الشريحة المجتمعية نحرص على تطوير البحوث الميدانية لصياغة سياسات مبتكرة واستشراف التحديات والاستعداد له.

بدورها لفتت الدكتورة آمنة تركي آل علي مدير مستشفى الأمل للصحة النفسية أن وحدة المرضى الداخليين المتخصصة بالصحة النفسية لكبار المواطنين تعزز كفاءة خدمات الصحة النفسية المتكاملة والشاملة لهذه الفئة الجليلة من المجتمع، بمنهج فعال يتبع أفضل الأدلة العلمية المتاحة، مع الاستفادة المثلى من الموارد والتدريب المستمر لمقدمي خدمات الصحة النفسية لكبار المواطنين.

وأوضحت الدكتورة تركي أن أكثر الاضطرابات انتشاراً لدى كبار السن هي الاكتئاب والقلق والزهايمر الناتج عن ضعف القدرات الإدراكية والمعرفية، ونعمل على استخدام العلاجات السلوكية والدوائية المناسبة وتوفير بيئة داعمة تشعرهم بالثقة والطمأنينة والأمان.

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