الامارات | سكيك

شكرا لقرائتكم خبر عن سكيك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تجاوب

تجاوبت مدارس خاصة في أبوظبي مع ما نشر في «سكيك» بشأن التجمع العشوائي للأهالي أمام بواباتها في انتظار خروج أبنائهم، إذ سمحت بدخولهم إلى الساحة الخارجية من المدرسة والالتزام بإجراءات التباعد الجسدي، حفاظاً على سلامتهم وصحة الطلبة من الإصابة بفيروس «كوفيد-19».

أسعار

لاحظ متسوقون ارتفاع أسعار الفاكهة والخضراوات عن معدلاتها الطبيعية في بعض منافذ البيع الكبرى في أبوظبي، مطالبين بتفسير هذا الأمر، وتكثيف الرقابة منعاً لرفع الأسعار بصورة غير مبررة.

فيتامين

اتجهت قارئة لشراء نوع معين من الفيتامينات ووجدته في إحدى الصيدليات الكبرى بسعر منخفص، وعندما تفحّصت البيانات، وجدت أن صلاحيته تنتهي في شهر أكتوبر الجاري، وطالبت الصيدليات التي تطرح عروضاً على منتجاتها التكميلية بإيضاح هذا الأمر للمتسوقين قبل الشراء.

مساعد

تتزايد مناشدات القراء عبر «سكيك» للبنوك والمراكز التجارية وشركات التأمين والمنشآت التي تقدم خدماتها لقطاع عريض من الجمهور، إعادة النظر في خدمة المساعد الافتراضي، والعودة إلى التواصل البشري، نظراً للصعوبات التي يواجهونها مع تلك الخدمة، وعجزها عن الإيفاء بمتطلباتهم.

ملابس

لاحظ متسوقون تبايناً في أسعار ملابس تحمل علامات تجارية معروفة، إذ وجدوا أنها أكثر عند الشراء من داخل المحال، مقارنة بالشراء الإلكتروني، متسائلين عن سبب هذا الاختلاف رغم أن السلعة واحدة، والبائع واحد.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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