الامارات | "الوطني للأرصاد" يحذر من تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية

شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطني للأرصاد" يحذر من تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ناشد "المركز الوطني للأرصاد" مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات المرور بسبب وجود فرصة لتشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها أحياناً على بعض المناطق الساحلية والداخلية وذلك من الساعة 00:01 إلى الساعة 08:30 من صباح غد الأحد.

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