الامارات | «أبوظبي للتقاعد»: 5 سنوات تقسيط لرد مكافآت نهاية الخدمة مقابل ضم «المُدد السابقة»

شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي للتقاعد»: 5 سنوات تقسيط لرد مكافآت نهاية الخدمة مقابل ضم «المُدد السابقة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صندوق أبوظبي للمعاشات، أنه لا يشترط على المؤمّن عليه رد أو سداد قيمة مكافأة نهاية الخدمة كاملة، خلال مهلة الثلاثة أشهر، المخصصة لتقديم طلبات ضم مدة الخدمة السابقة، ، إذ يمكن للمؤمن عليه سداد قيمة المكافأة على أقساط لمدة تصل إلى خمس سنوات.

وتفصيلاً، يبدأ، اليوم، سريان المهلة التي حددها صندوق أبوظبي للتقاعد، للمؤمّن عليهم الراغبين في ضم مدد الخدمات السابقة، مقابل رد قيمة مكافآت نهاية الخدمة التي حصلوا عليها، ومن دون أي كلفة إضافية، لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من اليوم، وحتى 17 يناير 2022، استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بإعفاء المؤمّن عليهم لدى صندوق أبوظبي للتقاعد، من سداد كلفة ضم سنوات الخدمة السابقة على أساس النسبة من الراتب الحالي.

وأوضح الصندوق أنه سيستفيد من هذه المهلة المؤمن عليهـم الذين قاموا بصرف مكافأة نهاية الخدمة قبل تاريخ 20 مايو من العام 2020، ولديهم الرغبة في ضم مدد خدماتهم السابقة حالياً، منوهاً بأنه بعد انتهاء فترة المهلة سيتم احتساب مقابل ضم الخدمة على أساس 26% من الراتب الخاضع للاستقطاع.

وحدد الصندوق خمسة شروط للاستفادة من المهلة، تشمل «أن يكون المؤمن عليه على رأس عمله وقت تقديم طلب الضم، وأن يكون صرف مكافأة نهاية الخدمة قبل تاريخ 20 مايو 2020، بالإضافة إلى ضرورة رد قيمة المكافأة المصروفة دفعة واحدة أو بالتقسيط، وألّا تكون الخدمة المراد ضمها في القطاع الخاص خارج إمارة أبوظبي، وأخيراً ألّا تكون مدة الخدمة المراد ضمها سابقة لحصول المؤمن عليه على جنسية الدولة.

وعرّف الصندوق مهلة سـداد ضم مدة الخدمات السابقة، بأنها مهلة ثلاثة أشهر تم منحها للمؤمّن عليهـم، الذين قاموا بصرف مكافأة نهاية الخدمة قبل تاريخ 20 مايو من العام 2020، ليقوموا بضم خدماتهم السابقة، من خلال رد المكافأة التي تسلموها فقط، ونت دون أي كلفة إضافية، وذلك اعتباراً من غد، وحتى 17 يناير 2022، مؤكداً أن الاستفادة من مهلة السداد لضم الخدمات السابقة، تقتصر على المؤمّن عليهم الذين قاموا بصرف مكافأة نهاية الخدمة بالفعل قبل تاريخ 20 مايو 2020، ولديهم الرغبة في ضم مدد خدماتهم السابقة حالياً، مع استثناء المدد ما قبل التجنس أو العمل لدى القطاع الخاص خارج إمارة أبوظبي.

وذكر الصندوق، رداً على الأسئلة الأكثر تكراراً حول ضم مدد الخدمات السابقة، والتي وردت بموقعه الإلكتروني الرسمي، أن هذا القرار لا ينطبق على المؤمّن عليهم الذين انتهت خدماتهم مع جهات عملهم، وصرفوا مكافآت نهاية الخدمة خلال الفترة ما بعد 20 مايو 2020، ومن ثم لا يمكن لهم الاستفادة من مهلة ضم مدة الخدمة برد قيمة المكافأة.

وأفاد الصندوق بأن حساب كلفة مقابل ضم مـدد الخدمات السابقة خلال فترة مهلة السداد، يتم مـن خلال رد المؤمّن عليـه قيمة المكافأة التي قام بصرفهـا فقط، خلال مهلة السداد لضم الخدمات السابقة، لافتاً إلى أنه لا يشترط على المؤمن عليه سـداد قيمة المكافأة كاملة خلال مهلة السـداد، والتي تمتد لثلاثة أشهر.

وقال: «هذه المهلة مخصصة لتقديم طلبات ضم الخدمات السابقة، ولكن فيما يتعلق بآلية السداد فلدى المؤّمن عليه خيار تقسيط قيمة مكافأة نهاية الخدمة، على مدة 60 شهراً».

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