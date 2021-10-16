الامارات | وفد إيطالي يزور أكاديمية سيف بن زايد

شكرا لقرائتكم خبر عن وفد إيطالي يزور أكاديمية سيف بن زايد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اطلع وفد إيطالي من سفارة إيطاليا لدى الدولة على جهود أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية في الارتقاء بالأداء الوظيفي لمنتسبي شرطة أبوظبي عبر توفير التأهيل والتدريبيْن العام والتطبيقي، في مختلف مجالات الشرطة والأمن والعلوم المساعدة.

والتقى اللواء ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية في مكتبه الوفد برئاسة العقيد ديمتري باسكاليتي، ملحق الدفاع الإيطالي الجديد في السفارة الإيطالية لدى الدولة، ونائبه المقدم أنطونيو مايون، وذلك بحضور عدد من الضباط.

وتم خلال اللقاء بحث التنسيق والتعاون المشترك في المجالات التدريبية والتعليمية.

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