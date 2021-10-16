الامارات | محاكم.. أروقة المحاكم

شكرا لقرائتكم خبر عن محاكم.. أروقة المحاكم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أيّدت محكمة الاستئناف في دبي حكماً بالحبس ستة أشهر والغرامة والإبعاد بحق عامل وسائق وثالث هارب (آسيويين)، شكلوا عصابة، وسرقوا كابلات بنحو 60 ألف درهم.

وقال شاهد من شرطة دبي إنه بعد تلقي البلاغ، تم تشكيل فريق عمل، والقبض على اثنين من المتهمين، واعترفا بأنهما استغلا مع شريكهما الثالث عدم وجود حراسة وكاميرات مراقبة، وكسروا الباب وسرقوا الكابلات. ووجهت إليهم النيابة ارتكاب جناية السرقة ليلاً، وجناية إتلاف مال مملوك للغير، وأحالتهما بدورها إلى محكمة الجنايات التي قضت بحبس المتهمين، وتغريمهم قيمة المسروقات، وتم تأييد الحكم من قبل محكمة الاستئناف.

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