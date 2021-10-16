الامارات | إليازية آل نهيان أول سفيرة فوق العادة للثقافة العربية

شكرا لقرائتكم خبر عن إليازية آل نهيان أول سفيرة فوق العادة للثقافة العربية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منحت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، الشيخة إليازية بنت نهيان بن مبارك آل نهيان منصب سفيرة فوق العادة للثقافة العربية لعامي 2021 - 2022، لما تحظى به منجزاتها من مكانة بارزة محلياً وعالمياً في ميادين الثقافة والإبداع، وهو المنصب الذي تمنحه المنظمة للمرة الأولى في تاريخها، لتكون الشيخة إليازية أول سفيرة للمنظمة.

وقالت الشيخة إليازية بنت نهيان بن مبارك آل نهيان، في كلمتها خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة في بيت الحرفيين بقصر الحصن في أبوظبي، بحضور وزيرة الثقافة والشباب، رئيس اللجنة الوطنية لدولة الإمارات للتربية والثقافة والعلوم، نورة بنت محمد الكعبي، إن منحها هذه المهمة هو بمثابة تكريم وتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة في المقام الأول، التي أتاحت الفرص بلا حدود، لافتة إلى أن القيادة أفسحت الطريق أمام المبادرات والمشروعات الثقافية الخلّاقة.

وأعربت وزيرة الثقافة والشباب، نورة بنت محمد الكعبي، عن مشاعر الفخر بالتجربة الملهمة التي تقدمها الإمارات للعالم في تمكين الشباب، ممن يحملون في أرواحهم قيم الدولة المستمدة من تاريخها الثري ورؤية قيادتها.

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