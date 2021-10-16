الامارات | «موهبتي» ينمي قدرات الطلبة في 14 مجالاً فنياً

شكرا لقرائتكم خبر عن «موهبتي» ينمي قدرات الطلبة في 14 مجالاً فنياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت دائرة التعليم والمعرفة، أن برنامج موهبتي، لتنمية المواهب في الفنون، الذي تنفذه بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، يهدف إلى توفير المنصة والبيئة المحفزة لدعم الطلبة الموهوبين فنياً، واكتشاف تلك المواهب الناشئة وصقل مهاراتهم الفنية وتطويرها وإشراكهم في المشهد الفني في إمارة أبوظبي، حيث يوفر البرنامج الرعاية للطلبة الموهوبين، بالإضافة إلى بعثات دراسية للطلبة الراغبين في دراسة الفنون في المرحلة الجامعية.

وأفادت الدائرة بأن برنامج «موهبتي» لتنمية المواهب في الفنون المرئية وفنون الأداء يستهدف الطلبة من الصف الأول حتى الثاني عشر، ويسعى البرنامج إلى اكتشاف مواهب الطلبة في مجالات الفنون المرئية وفنون الأداء وتنمية وتطوير القدرات والكفاءات الفنية لديهم، ليكونوا قادرين على تمثيل دولة الإمارات محلياً وعالمياً في مجالات الفنون المختلفة.

وأشارت إلى أن أهداف البرنامج أربعة، تشمل اكتشاف المواهب الناشئة في الفنون المرئية وفنون الأداء، ورعاية ودعم الطلبة الموهوبين، وتأهيل كوادر متخصصة في مجال اكتشاف ورعاية الطلبة الموهوبين، بالإضافة إلى التثقيف ونشر الوعي الفني.

وأكدت أن أهمية البرنامج تكمن في تنمية المواهب الطلابية من خلال تنفيذ برامج متخصصة والمشاركة في الفعاليات والمعسكرات والأنشطة الصيفية، والمشاركة في الفعاليات والمسابقات والمؤتمرات الفنية المحلية والعالمية، ودعم المواهب الطلابية من خلال إقامة المعارض والفعاليات، بالإضافة إلى فرص الحصول على البعثات الدراسية للطلبة. وحددت الدائرة 14 موهبة يستهدفها البرنامج في الفنون المرئية وفنون الأداء تشمل الرسم والتلوين، وفن الخط العربي، والنحت، والخزف، والتصوير الفوتوغرافي، والتصميم الجرافيكي، والحرف التراثية، واليولة، وفن العازي، والربابة، والموسيقى (البيانو، العود، الكمان، القانون، التشيلو)، وفنون الأداء الصوتي، والمسرح والدراما، بالإضافة إلى الباليه.

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