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الامارات | ميكروسكوب.. في الميدان

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إعداد: أمين الجمال 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن ميكروسكوب.. في الميدان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - درّبت كليات التقنية العليا بالتعاون مع مركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريب «سيرت»، وشركة «أوراكل» العالمية، 1098 من طلبة كليات التقنية في مجال مهارات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الناشئة، وحصل 960 منهم على شهادات اكتساب المهارات المطلوبة، وشمل التدريب تقنية بلوك تشين لدعم تبني مؤسسات التعليم لها باستخدام حلول «أوراكل».

وتنفذ «أوراكل» برامج تدريبية لطلبة الكليات ومنحهم فرصة الحصول على شهادة معتمدة في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

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الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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