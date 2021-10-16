الامارات | ميكروسكوب.. في الميدان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - درّبت كليات التقنية العليا بالتعاون مع مركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريب «سيرت»، وشركة «أوراكل» العالمية، 1098 من طلبة كليات التقنية في مجال مهارات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الناشئة، وحصل 960 منهم على شهادات اكتساب المهارات المطلوبة، وشمل التدريب تقنية بلوك تشين لدعم تبني مؤسسات التعليم لها باستخدام حلول «أوراكل».

محمد يوسف

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