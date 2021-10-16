الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأمين

قال متعامل إن الشركة المسؤولة عن إدارة المبنى الذي يقطن فيه طلبت استقطاع نحو 2700 درهم من مبلغ التأمين الإيجاري لدى انتهاء عقده، مشيراً إلى أنه حين هدد باللجوء إلى القضاء، سارعت الشركة إلى خفض المبلغ إلى 1000 درهم فقط، والاعتذار إليه!

تأخر

على عكس الجهات الحكومية، تستغرق الشركات الخاصة وقتاً طويلاً لرد مبالغ التأمين جراء الاشتراك في الخدمات التي تقدمها، إذ تصل إلى أكثر من 20 يوم عمل، وطالب متعاملون بتحديد إطار زمني لتسوية استرداد «التأمين».

تسوق

تلجأ شركات كبرى للتسوق عبر الإنترنت إلى توصيل المنتجات، دون تحديد موعد مسبق بالتنسيق مع المتعاملين، الذين أكدوا أن مشترياتهم تتأخر أياماً عدة جراء عدم تواصل المندوبين معهم قبل موعد التسليم، مطالبين الشركات بالنظر في جودة خدمات ما بعد البيع.

تكاليف

اشتكى متعاملون من التكاليف المرتفعة التي تفرضها وكالات صيانة المركبات، لافتين إلى أنهم ملزمون بالتعامل معها، كون السيارة تخضع للضمان المشروط الذي يمتد سنوات عدة، مطالبين الوكالات بمراجعة أسعارها.

نفايات

يلجأ سائقون إلى تفريغ مركباتهم من النفايات في مواقف سيارات، دون مراعاة لمعايير النظافة. وطالب قراء بفرض غرامات على هؤلاء السائقين، جراء السلوكيات السلبية التي تؤثر في المظهر الحضاري للمدن.

احتيال

قال قارئ إنه تلقى اتصالاً من مندوب، ادعى أنه يعمل لدى شركة للتداول في الأسواق المالية العالمية، إلا أن أسئلة المندوب تركزت حول حسابه المصرفي، واسم البنك، وغيرها من المعلومات والبيانات الشخصية التي قد تستخدم في عمليات الاحتيال المالي.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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