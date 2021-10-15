الامارات | «الوطني للأرصاد».. فرصة تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ناشد المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات المرور، بسبب وجود فرصة لتشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية، وانعدامها أحياناً على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة غربا وذلك من الساعة 00:30 وحتى الساعة 09:00 صباح السبت.

محمد يوسف

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