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الامارات | 7 شروط للتعيين في الوزارات والهيئات الاتحادية

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إعداد: أشرف جمال 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن 7 شروط للتعيين في الوزارات والهيئات الاتحادية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدد دليل إجراءات الموارد البشرية الحكومية، في نسخته المحدثة، سبعة شروط أساسية لاستيفاء إجراءات تعيين المتقدمين للشواغر لدى أي وزارة أو جهة اتحادية، مع إلزام المتقدم للوظيفة بتقديم المستندات الثبوتية اللازمة.

وبحسب الدليل، تضمنت الشروط السبعة أن يكون المرشح للوظيفة حسن السيرة والسلوك، وألّا تقل سنه عن السن القانونية المعتمدة للعمل في الدولة، وأن يكون حاصلاً على المؤهلات العلمية والخبرات العملية، مصدقة ومعادلة من جهة الاختصاص بالدولة، ومتفقة وطبيعة الوظيفة، وأن يجتاز الاختبارات والمقابلات المتعلقة بالوظيفة بنجاح، وأن يكون لائقاً طبياً وفقاً لقرار الجهة الطبية الرسمية، وألاّ يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد صدر عفو عنه من السلطات المختصة أو رُد إليه اعتباره، وذلك من واقع شهادة بحث الحالة الجنائية من الجهات المختصة، وألاّ يكون قد سبق فصله من الخدمة السابقة بسبب مخالفات جسيمة مرتبطة بالعمل، أو بسبب حكم قضائي نهائي في جريمة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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