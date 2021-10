الامارات | فيلم الاسبوع.. Venom: Let There Be Carnage فينوم: ليت ذير بي كارندج

شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الاسبوع.. Venom: Let There Be Carnage فينوم: ليت ذير بي كارندج والان نبدء بالتفاصيل

القصّة: يستكمل الفيلم أحداث الجزء الأول، حيث يحاول الصحافي إيدي بروك أن يتكيّف مع مشكلة احتلال جسمه من قبل المخلوق المُسمى «فينوم»، لكنه يجد نفسه في مواجهة خصوم جدد ومغامرات جديدة. إخراج وتأليف: أندي سركيس. تمثيل: ميشيل وليامز، وودي هارلسون. المدّة: ساعة و40 دقيقة. النوع: حركة - رعب. شاهدوه في صالات ريل سينما: www.reelcinemas.ae