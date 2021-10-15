الامارات | أين تذهب.. «توب غولف» تجمع الأصدقاء والعائلات في أجواء حماسية

شكرا لقرائتكم خبر عن أين تذهب.. «توب غولف» تجمع الأصدقاء والعائلات في أجواء حماسية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتجاوز مساحة «توب غولف دبي»، الوجهة الترفيهية الضخمة، المؤلفة من ثلاثة طوابق، 60 ألف قدم مربعة، فيما تستوعب 1100 ضيف وتضم 96 صالة يتم التحكم بدرجة الحرارة فيها، وأكثر من 300 شاشة رقمية حديثة. تشمل كل صالة مقاعد مريحة وتستضيف عدداً يصل إلى ستة لاعبين في كل مرة. يستطيع الأصدقاء والعائلات المشاركة في مباريات تفاعلية عالية التقنية، ضمن مسابقات ودية على وقع الموسيقى الحماسية، والاستمتاع بمجموعة متنوعة من المأكولات اللذيذة وغيرها من المزايا. تستضيف وجهة «توب غولف» الاحتفالات وأعياد الميلاد واجتماعات الشركات ليلاً ونهاراً. تضم الوجهة صالات يتم التحكم بدرجة الحرارة فيها، لتستضيف المجموعات من مختلف الأحجام، وتوفر للضيوف فعاليات مشوقة ومميزة طوال العام. ويتسنى للراغبين في اختبار تجربة خاصة وحصرية اختيار أجنحة «توب غولف» الثلاثة الفاخرة لكبار الشخصيات، وهي: جناح لوكس والجناح التنفيذي وجناح تشيرمان.

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