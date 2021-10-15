الامارات | حملات تفتيشية على الحافلات المدرسية في رأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن حملات تفتيشية على الحافلات المدرسية في رأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفّذ فريق الأمن والسلامة في هيئة رأس الخيمة للمواصلات حملات تفتيشية على حافلات النقل المدرسي في مدارس الإمارة، للوقوف على مدى التزام المشغلين بالاشتراطات المعمول بها، وضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال نقل الطلبة.

وأفادت الهيئة بأنها تولي نشاط النقل المدرسي اهتماماً كبيراً، وتوفر برامج تدريبية مكثفة عبر تطبيق «البوصلة» الذكي لتدريب وتأهيل السائقين والمشرفات، إضافة إلى التفتيش الدائم والمستمر طوال العام الدراسي من قبل فريق الأمن والسلامة، ومفتشي قسم رقابة جودة الخدمات، لضمان الوصول الآمن للطلبة خلال رحلات التنقل اليومي.

وأضافت أن حافلات النقل المدرسي تخضع لعدد من اشتراطات الأمن والسلامة، منها تحديد السرعة القصوى للحافلة، بحيث لا تتجاوز 80 كم في الساعة، وذلك من خلال تثبيت أجهزة تحكم بالسرعة مطابقة للشروط والمواصفات القياسية المعتمدة، إضافة إلى توافر طفايات الحريق، وإجراء الصيانة الدورية لها، وألا يزيد عمر الحافلة على 15 سنة من تاريخ التصنيع.

وأشارت إلى أنه يجب أن تتضمن الحافلة مخارج للطوارئ، على أن يتم تثبيت مؤشرات واضحة لمخارج الطوارئ، كما يجب ألا يكون في الحافلات أي معوقات أمام المخارج تعيق الحركة عند استخدامها، إضافة إلى توفير أحزمة أمان، وإزالة أي أطراف حادة في جميع أنحاء الحافلة الداخلية والخارجية، وإخضاع جميع حافلات النقل المدرسي لنظام التتبع الإلكتروني GPS، الذي يتيح إمكانية معرفة موقع ومكان الحافلة المدرسية.

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