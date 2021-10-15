الامارات | 12 فيلماً تجمع طلبة المدارس بـ «الفن السابع»

شكرا لقرائتكم خبر عن 12 فيلماً تجمع طلبة المدارس بـ «الفن السابع» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب جولته بين مدارس الدولة، حيث أخذ الطلاب في رحلة عبر ثقافات من مختلف بلدان العالم، من خلال 12 فيلماً قصيراً، أبرزها «توليب» و«الرجل الصغير الكبير» و«مجرد طفل» و«طعم حلو للظلام»، إلى جانب الفيلم الطويل «الجري عكس الرياح».

ونجحت عروض أفلام المهرجان، التي تقدم على منصته الإلكترونية، في جمع متابعين ومشاهدين من مختلف بلدان العالم، حيث شاهد طلبة المدارس العروض بالتزامن مع أقرانهم وجمهور كبير من المشاهدين من داخل الإمارات وخارجها.

ويعرض المهرجان، الذي تنظمه مؤسسة فن، في يومه الختامي، 10 أفلام قصيرة، وفيلماً طويلاً، وفيلماً وثائقياً، حيث تستضيف السينما الرئيسة ستة من الأفلام القصيرة التي تتناول واقع الإنسان من وجهة نظر الأطفال.

ومن أبرز الأعمال السينمائية القصيرة فيلم «قلم رصاص»، الذي تدور أحداثه في سنغافورة في التسعينات، ويروي قصة فتاتين في المدرسة، تتعرض صداقتهما لتحديات نتيجة خلاف حول القيم، فيما يتناول فيلم «يارني» حكاية مجموعة من الرهبان الصغار، الذين تجمعهم صداقة قوية، ويقيمون في دير بوذي في التيبيت، ويواجهون معاً العديد من التحديات الحياتية. ويروي فيلم «عجل الأم» تجربة طفل صغير يتعلم قيمة العلاقات الإنسانية، إلى جانب فيلم «كيكو والحيوانات» و«المهاجرون» و«طر»، فيما يتناول الفيلم الروائي الطويل «ملوك شارع مولبيري» قصة «بابو» وصديقه المقرب «تيكي»، ومواجهتهما للمتنمر في الحي الذي انتقلا إليه.

ويعرض المهرجان الفيلم الوثائقي «أندير»، أحد أبرز أعمال ألينا مصطفينا، وهي صحافية وكاتبة ومخرجة أفلام كازاخية، ويسلّط الفيلم الضوء على حياة طفل، وهو يستمتع بحياة الطفولة، رغم إصابته بالربو، ومعاناته حساسية شديدة تجاه منتجات الألبان.

ويستضيف الحدث ضمن عروض «السينما الصغيرة»، الفيلم الغنائي الكوري «قصيدة لغير الأسوياء»، الذي يروي تجربة «نورو» التي أدخلت إلى مستشفى الأمراض العقلية، بسبب إصابتها بمرض نادر يدعى كرومستيجا، وهي حالة فريدة، حيث يرى الشخص الصوت على أنه ألوان، وفيه تلتقي بأطفال يعانون أمراضاً أخرى مختلفة.

ويروي فيلم «دوبوت» قصة جوزيف، وهو فتى بعمر ثماني سنوات، يعيش في جزيرة مارتينيك، ومتمسك بقناعته بأن «لينتكري»، وحش مارتينيك القديم، لايزال يتجول في أنحاء المنزل، بانتظار اللحظة المناسبة كي يهاجم عائلته.

80 فيلماً

قدمت الدورة الثامنة من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، الذي تنظمه مؤسسة فن لدعم وتعزيز الفن الإعلامي للأطفال والناشئة، 80 فيلماً من 38 دولة عربية وأجنبية، منها ستة أفلام تعرض للمرة الأولى عالمياً، و35 فيلماً تعرض للمرة الأولى في الشرق الأوسط، وأربعة في دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى أربعة أفلام للمرة الأولى في الإمارات.

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