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الامارات | هزة بقوة 1.9 درجة في دبا الفجيرة

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دبا الفجيرة - وام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن هزة بقوة 1.9 درجة في دبا الفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ«المركز الوطني للأرصاد» هزة بقوة 1.9 درجة على مقياس ريختر في دبا الفجيرة الساعة 21:14 من مساء اليوم «الخميس» حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد أن الهزة كانت محسوسة بشكل خفيف في المنطقة وليس لها تأثير على الدولة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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