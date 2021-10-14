الامارات | هزة بقوة 1.9 درجة في دبا الفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن هزة بقوة 1.9 درجة في دبا الفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ«المركز الوطني للأرصاد» هزة بقوة 1.9 درجة على مقياس ريختر في دبا الفجيرة الساعة 21:14 من مساء اليوم «الخميس» حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد أن الهزة كانت محسوسة بشكل خفيف في المنطقة وليس لها تأثير على الدولة.

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