الامارات | حمدان بن محمد يُصدر قرارين بتعيين مساعدين لمدير عام دائرة تشريفات وضيافة دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يُصدر قرارين بتعيين مساعدين لمدير عام دائرة تشريفات وضيافة دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم (48) لسنة 2021 بتعيين عبد الرحمن عاضد راشد المهيري، مساعداً لمدير عام دائرة التشريفات والضيافة بدبي، لشؤون مراسم ولي العهد والتشريفات.

كما أصدر سموه القرار رقم (49) لسنة 2021 بتعيين عمر عيسى سعيد عيسى الفلاسي، مساعداً لمدير عام دائرة التشريفات والضيافة بدبي، لشؤون مراسم نائب الحاكم.

ويُعمل بالقرارين من تاريخ صدورهما، ويُنشران في الجريدة الرسمية.

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