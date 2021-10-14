الامارات | إغلاق مطعم «دايت هاوس 5» في أبوظبي لسوء تخزين الأغذية

شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مطعم «دايت هاوس 5» في أبوظبي لسوء تخزين الأغذية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، قراراً بالإغلاق الإداري بحق منشأة «مطعم دايت هاوس» فرع 5، بأبوظبي، والتي تحمل الرخصة التجارية رقم CN-2041094-5، وذلك لمخالفتها القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك لخطورتها على الصحة العامة.

وأوضحت الهيئة أن تقرير الرقابة الغذائية أرجع قرار الإغلاق الإداري إلى عدم التزام المنشأة بتطبيق اشتراطات السلامة الغذائية ومنها حفظ أو عرض المواد الغذائية القابلة للتلف في درجة حرارة غير مناسبة، وتداول المواد الغذائية في بيئة أو ظروف تؤثر على سلامتها، وترك الطعام مكشوفاً أثناء عملية التخزين مع عدم وجود بطاقة غذائية تحتوي على التفاصيل اللازمة، بالإضافة إلى عدم توفير المرافق والأدوات الملائمة لضمان فاعلية عمليات التنظيف، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على النظافة الشخصية للعاملين في المنشأة، بالإضافة إلى عدة مخالفات أخرى.

وذكرت أنه رغم تعاقب التفتيش على المنشأة لم يتم التجاوب مع ملاحظات المفتشين المتصلة باشتراطات صحة وسلامة الغذاء، حيث قام المفتشون بتحرير ثلاث مخالفات وتنبيه بالإغلاق الإداري إلا أنها لم تقم بتصويب أوضاعها واستيفاء الملاحظات الواردة بحقها.

وأكدت الهيئة أن أمر الإغلاق الإداري سيظل ساري المفعول حتى يتم تصحيح الأوضاع المخالفة واستيفاء المنشأة لجميع المتطلبات اللازمة لضمان صحة وسلامة الغذاء.

وأكدت أن قرارات الإغلاق الإداري وكشف التجاوزات المرصودة يأتي في إطار الجهود التفتيشية الرامية لتعزيز منظومة السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، وتأكيد الدور الرقابي لضمان التزام كافة المنشآت باشتراطات السلامة الغذائية، موضحة أن جميع المنشآت باختلاف طبيعتها ومنتجاتها الغذائية تخضع للتفتيش الدوري من قبل مفتشي الهيئة للتأكد من تقيدها باشتراطات السلامة الغذائية.

وناشدت الهيئة الجمهور بالتواصل معها، والإبلاغ عن أية مخالفات يتم رصدها في أية منشأة غذائية أو عند الشك في محتويات المادة الغذائية من خلال الاتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555 حتى يقوم مفتشو الهيئة باتخاذ الإجراء اللازم وصولاً إلى غذاء آمن وسليم لجميع أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي.

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