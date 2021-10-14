الامارات | التقارير الطبية شرط لإعفاء الطلبة من التعليم الحضوري في الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن التقارير الطبية شرط لإعفاء الطلبة من التعليم الحضوري في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اشترطت مدارس خاصة في الشارقة تقديم شهادة مرضية وتقارير طبية خاصة بالحالة المرضية للطالب لإعفائه من التعليم الحضوري، وفي حال عدم تقديم التقارير الطبية فإن ولي الأمر يلتزم بإحضار الطالب للتعليم الحضوري.

وأفاد تعميم أرسلته مدارس خاصة إلى ذوي الطلبة، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، بأنه سيتم استثناء ثلاث فئات من الطلبة من التعليم الحضوري، هم طلبة الحالات المرضية الطبية المؤكدة وفق تقارير طبية معتمدة من الجهات الحكومية، والطلبة الذين لديهم أفراد معرضون لخطر الإصابة في المنزل من كبار السن ومرضى الأمراض المناعية، والطلبة غير المتواجدين داخل الإمارة لأسباب تتعلق بشروط دخول الدولة.

وأشارت المدارس إلى أنه تم تحديد مواعيد العودة التدريجية لطلبة التعليم الحضوري، بحيث يبدأ الطلبة من الروضة الأولى إلى الصف الثاني التأسيسي بالحضور للفصول الدراسية يوم الأحد المقبل، فيما يبدأ الطلبة من الصفوف الثالث والرابع والخامس بالحضور يوم الثلاثاء المقبل، على أن يبدأ حضور الطلبة من الصف السادس إلى الصف الثاني عشر يوم الاثنين 25 أكتوبر الجاري.

وذكرت أنه سيتم استقبال ذوي الطلبة في قسم الحسابات لدفع رسوم الزي المدرسي والكتب والمواصلات من الأحد المقبل، على أن يتم استكمال رسوم المواصلات قبل بدء الطلبة للدوام الحضوري.

من جهتها وضعت هيئة الشارقة للتعليم الخاص 10 اشتراطات بشأن العودة الشاملة إلى نظام التعليم الحضوري، هي: وجوب أن تصل المدارس إلى نسبة 50% في التعليم الحضوري قبل 31 أكتوبر الجاري، وضمان ترك مسافة آمنة بين الطلاب تضمن عدم التلاحم الجسدي، وإلزامية لبس الكمامة لمن هم فوق سبع سنوات، وعدم تجاوز عدد الطلبة في الفصل الكثافة المسموح بها قبل الجائحة مع الحفاظ على المسافة الآمنة، ورفع نسبة الطلبة في الحافلات إلى 100%، مع ضرورة إشراك المدارس لأولياء الأمور في المنصة الإلكترونية «أولادكم في مأمن»، التي أطلقتها الهيئة.

وأوضحت أنه يجب الوصول إلى تطعيم العاملين في المدرسة للفئات غير المستثناة بنسبة 100%، وتشجيع ذوي الطلبة على رفع نسبة التطعيم بين الطلبة للفئة العمرية 12 سنة فما فوق، والالتزام بالدليل الإرشادي المعدل الذي سيصدر الأسبوع الجاري، وضرورة إبراز الطلبة الذين لديهم أعذار صحية تقريراً طبياً معتمداً من جهة صحية.

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