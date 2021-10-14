الامارات | وفاة شخصين وإصابة ثالث بتصادم 3 شاحنات في الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شخصين وإصابة ثالث بتصادم 3 شاحنات في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي شخصان (آسيويان) وأصيب ثالث في حادث مروري بين ثلاث شاحنات، فجر أمس، على امتداد شارع الشيخ محمد بن زايد بمنطقة اختصاص مركز شرطة الحمرية الشامل في الشارقة، وعزت شرطة الشارقة الحادث إلى عدم الانتباه والانشغال بغير الطريق أثناء القيادة.

وأفاد رئيس مركز شرطة الحمرية الشامل، العقيد علي الجلاف، بأن غرفة العمليات بشرطة الشارقة تلقت بلاغاً في تمام الساعة الثالثة فجر أمس، يفيد بوقوع حادث تصادم متتالٍ بين ثلاث شاحنات على شارع الشيخ محمد بن زايد.

وأضاف أنه فور تلقي البلاغ انتقلت في الحال العناصر الشرطية ذات الاختصاص كافة، والإسعاف الوطني، حيث تبين وفاة شخصين يحملان جنسية آسيوية، وإصابة شخص ثالث بإصابات بليغة نقل على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم عمل معاينة وتخطيط الحادث وتحرير محضر بالواقعة، ورفع الشاحنات من الطريق وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

وعزا رئيس مركز شرطة الحمرية سبب وقوع الحادث بعد المعاينة والتخطيط المبدئي، إلى عدم الانتباه والانشغال بغير الطريق أثناء القيادة، مؤكداً أن السلامة المرورية على الطريق مسؤولية مشتركة لا تتحقق إلا من خلال التزام السائقين بالقوانين واللوائح المرورية الموضوعة، باعتبارها الوسيلة الآمنة لتحقيق أمن الطريق والحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات.

عدم الانتباه والانشغال بغير الطريق تسبّبا في الحادث المروري.

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