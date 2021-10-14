الامارات | «دبي للتصميم» يعود ببرنامجه الأغنى بالفعاليات والأنشطة

شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للتصميم» يعود ببرنامجه الأغنى بالفعاليات والأنشطة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتهيأ «أسبوع دبي للتصميم»، المهرجان الإبداعي الأكبر في المنطقة، لإطلاق فعاليات نسخته السابعة من 8 حتى 13 نوفمبر المقبل بشراكة استراتيجية مع حي دبي للتصميم (d3) وهيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة). وتتميز نسخة هذا العام ببرنامج مكثف يضم أكثر من 200 فعالية ونشاط ستنطلق في مختلف أرجاء حي دبي للتصميم والإمارة.

ويقدم الحدث برنامجاً هو الأكثر تنوعاً وغنىً على الإطلاق من الفعاليات والأنشطة المجانية احتفاءً بالتصميم والإبداع في دولة الإمارات وخارجها؛ حيث ستضم نسخة هذا العام باقة متنوعة من المعارض التفاعلية، والمنافذ والمتاجر المؤقتة، والأعمال التركيبية والنحتية، وجلسات الحوار وورش العمل، والتي ستكون جميعها متاحة للزوار من مختلف الخبرات والمعارف.

وفي برنامجه لهذا العام، يركز «أسبوع دبي للتصميم» على دعم المجتمع الإبداعي في لبنان كعاصمة للإبداع في المنطقة؛ حيث سيوفر منصة تتيح للمُصممين اللبنانيين الصاعدين والمتمرسين استعراض أعمالهم وإبداعاتهم الفريدة، مثل الأعمال التركيبية المعمارية والنحتية، وصولاً إلى الأطباق التقليدية المحضرة يدوياً والجلسات الموسيقية في الهواء الطلق.

ويمكن للزوار تنزيل تطبيق «أسبوع دبي للتصميم» المجاني للاطلاع على برنامج الفعاليات والأنشطة والوصول إلى معرض «داون تاون ديزاين»، إضافة إلى مُتابعة آخر المستجدات والتوجيهات المُرتبطة بالصحة والسلامة العامة.

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