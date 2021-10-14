الامارات | «أبشر» توفر جلسات تأمّل وسعادة للمواطنين موظفي القطاع الخاص

شكرا لقرائتكم خبر عن «أبشر» توفر جلسات تأمّل وسعادة للمواطنين موظفي القطاع الخاص والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّعت وزارة الموارد البشرية والتوطين اتفاقية لتوفير جلسات تأمّل واسترخاء لموظفي القطاع الخاص، من المواطنين حاملي بطاقة «أبشر».

وأفادت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، أنها وقّعت اتفاقية مع مركز «دريم كاتشر» المتخصص في تطوير أسلوب الحياة والدعم المعنوي والنفسي، وجلسات الاسترخاء والتأمل لتنظيم جلسات للمستفيدين من بطاقة «أبشر».

وقال المدرب الدولي المرخص من اقتصادية دبي مدير المركز، راني الخضري، إن أعضاء بطاقة «أبشر» من المواطنين العاملين في الشركات والمؤسسات الخاصة، سيستفيدون من جلسات للتأمل والاسترخاء وتنقية الطاقة البشرية، وأوضح أن الجلسات تهدف إلى دعم الطاقة البشرية عن طريق سرعة الضوء وقوة الصوت، والتدرب على السعادة.

وذكر أن الموظف يحتاج إلى جلسات استشارية للتعرف إلى الشخصية، وكيفية تنشيط الطاقة الكامنة لجذب الصحة والسلامة والسعادة، وهو ما تقدمه بطاقة «أبشر» للمستفيدين.

وأضاف: «يستفيد أيضاً حامل البطاقة من النصائح والتوجيهات التي تساعده على التحول من نمط الحياة الروتينية إلى حياة أكثر صحة ونشاطاً، بغرض تحقيق الأهداف الشخصية والمهنية والاجتماعية».

كما تركز الجلسات على السلوك الشخصي والارتقاء به لأسلوب أكثر استدامة وحيوية، بالإضافة إلى التعريف بطاقة البيئة المحيطة لتنشيط الطاقة الصحية النظيفة، وذكر الخضري أن حاملي البطاقة سيستفيدون من جلسات تخلصهم من التوتر والقلق، وتعينهم على شحن طاقاتهم.

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