الامارات | رفع كفاءة «التصريف» بأبوظبي استعداداً للأمطار

شكرا لقرائتكم خبر عن رفع كفاءة «التصريف» بأبوظبي استعداداً للأمطار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكملت بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، استعداداتها لاستقبال موسم الأمطار، برفع كفاءة شبكة تصريف مياه الأمطار في جزيرة أبوظبي والبر الرئيس، ووضع خطة متكاملة لتصريف واستيعاب المياه الفائضة الناتجة عن مياه الأمطار، وكذلك توفير أسطول من الآلات والمعدات للتعامل مع مختلف الحالات بالشكل الذي يضمن استمرارية الأعمال، وحماية أفراد المجتمع من أي آثار ناتجة عن التقلبات الجوية، وحماية المرافق العامة.

وانتهت بلدية مدينة أبوظبي من تنفيذ أعمال متفرقة لشبكة تصريف مياه الأمطار في منطقة البر الرئيس، حيث تضمن المشروع الأعمال المدنية، والكهربائية، والميكانيكية، الضرورية لخدمات تصريف مياه الأمطار في البر الرئيس، واستكمال شبكات تصريف مياه الأمطار مع محطات الضخ الضرورية. وأكدت البلدية أنها تنفذ عمليات صيانة دورية لشبكات ومصبات ومحطات صرف مياه الأمطار في جزيرة أبوظبي والبر الرئيس، وذلك حسب خطة الصيانة الموضوعة منذ بداية العام.

وأكدت استكمال جميع الأعمال استعداداً لمواسم الأمطار.

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