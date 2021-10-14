الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حليب

اشتكى مستهلكون ارتفاع أسعار الحليب وتفاوتها في العديد من منافذ البيع في أبوظبي خلال الأيام الماضية، إذ سجلت بعض الأنواع ارتفاعاً بمقدار خمسة دراهم للعبوات طويلة الأجل، مطالبين بتشديد الرقابة على التجار وتحديد أسباب هذه الزيادة الكبيرة.

أعطال

رصد ذوو طلبة تكرار الأعطال لشبكات الإنترنت في المدارس، الأمر الذي يضيّع عدداً من الحصص على أبنائهم الذين يحصلون على تعليمهم عن بُعد، مطالبين بتقديم الدعم السريع للمدارس التي تواجه مثل هذه المشكلات لضمان استمرارية العملية التعليمية على النحو الصحيح.

دراجات

لاحظ سائقون أن نظراءهم من عمال شركات توصيل الطعام، الذين يقودون الدراجات النارية، يصرّون على التزام الحارات السريعة والانتقال من حارة إلى أخرى بشكل مفاجئ، ما يمكن أن يتسبب في حوادث خطيرة.

كمامات

تساءل قراء عن التفاوت الكبير بين أسعار الكمامات في السوق، ومدى ارتباط ذلك بجودتها، وما إذا كانت الكمامات المعروضة في السوق تتوافر على المواصفات المطلوبة للوقاية من انتشار العدوى بفيروس «كوفيد-19».

إعلانات

قال قراء إن بعض الوسطاء العقاريين ينشرون إعلانات عن عقارات للتأجير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تتضمن بيانات غير حقيقية في العروض السعرية لإيجارات الشقق، لاستقطاب المتعاملين. وعند التواصل معهم يفاجأون بأسعار إيجارات وعمولات مرتفعة.

نظافة

طالب قراء مديري المباني السكنية بتنظيف وتعقيم غرف النفايات بشكل دوري، بعدما لاحظوا أن بعضها تنبعث منه روائح كريهة، وتشكل مصدراً للحشرات أيضاً.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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