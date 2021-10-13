الامارات | 6 مراكز لتوفير نتائج فحص «كورونا» المستعجل في الظفرة

شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مراكز لتوفير نتائج فحص «كورونا» المستعجل في الظفرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعتمدت مستشفيات الظفرة التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» (6) مراكز لتقديم خدمة الفحص المستعجل لكوفيد ـ19، والحصول على النتيجة في مدة لا تتجاوز 5 ساعات.

وخصصت مستشفيات الظفرة، مركز تقييم كوفيد-19 المتميز في مدينة زايد، ومراكز صحة لخدمات كوفيد-19 من المركبة في كل من مدينة زايد، مدينة غياثي، مدينة المرفأ، مدينة ليوا وجزيرة دلما، وبعد إجراء الفحص سيتم إرسال النتائج عبر رسالة نصية قصيرة على أرقام الهواتف الخاصة بهم، كما يمكنهم الحصول على النتائج عبر تطبيق الحصن الإلكتروني و تطبيق صحة الإلكتروني.

ويمكن للراغبين في الحصول على نتائج فحص كوفيد-19 المستعجل وفي مدة نحو (5) ساعات مقابل 250 درهماً، عند التسجيل من خلال مراكز الفحص وذلك للتسهيل على المراجعين سرعة الحصول على نتائج كوفيد 19 دون الحاجة للانتظار.

وتعمل مراكز صحة لخدمات كوفيد-19 من المركبة في مدن منطقة الظفرة، لمدة 12ساعة تبدأ من الساعه الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساءً، بينما يستمر العمل في مركز تقييم كوفيد-19 المتميز في مدينة زايد من الساعة 8 صباحا وحتى 10 مساءً.

وحرصت إدارة مستشفيات الظفرة على توفير 8 مراكز متخصصة لتقديم خدمات كوفيد- 19، تغطي مدن منطقة الظفرة كافة في كل من مدينة زايد، غياثي، السلع، جزيرة دلما، المرفأ، ليوا وبطاقة استيعابية تصل إلى 3500 فحص يومياً ويمكن الحصول على تلك الخدمات من خلال حجز موعد مسبق عبر تطبيق شركة «صحة».



وتم تزويد جميع مراكز خدمات فحص كوفيد-19، في منطقة الظفرة بأحدث الأجهزة والتقنيات وبكفاءات متميزة من الكوادر الطبية والتمريضية والإدارية من شركة «صحة»، حيث تم تدريبهم وتأهيلهم وفقاً لأعلى المعايير بجانب وضع الآليات المختلفة لسرعة إنجاز الفحص خلال زمن قياسي.

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