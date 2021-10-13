الامارات | «التربية والتعليم» تنفي صحة أخبار متداولة عن جامعة زايد

شكرا لقرائتكم خبر عن «التربية والتعليم» تنفي صحة أخبار متداولة عن جامعة زايد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

اكدت وزارة التربية والتعليم أنه «لا صحة لما يتم تداوله في بعض حسابات التواصل الاجتماعى عن أن البرامج الأكاديمة المطروحة بجامعة زايد غير معتمدة».

وقالت الوزارة في بيان صادرعنها «أن الجامعة مؤسسة حكومية حاصلة على الترخيص المؤسسي من الوزارة وتطرح 32 برنامجا وجميعها معتمدة حاليا من قبل مفوضية الاعتماد الأكاديمي بالوزارة»

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