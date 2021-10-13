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الامارات | «التربية والتعليم» تنفي صحة أخبار متداولة عن جامعة زايد

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متابعة- موقع الامارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  

اكدت وزارة التربية والتعليم أنه «لا صحة لما يتم تداوله في بعض حسابات التواصل الاجتماعى عن أن البرامج الأكاديمة المطروحة بجامعة زايد غير معتمدة».

وقالت الوزارة في بيان صادرعنها «أن الجامعة مؤسسة حكومية حاصلة على الترخيص المؤسسي من الوزارة وتطرح 32 برنامجا وجميعها معتمدة حاليا من قبل مفوضية الاعتماد الأكاديمي بالوزارة»

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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