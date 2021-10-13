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الامارات | حمدان بن محمد يشيد بعائلة هندية تبرعت بأعضاء طفلها المتوفي لإنقاذ 3 مرضى

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دبي – موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بتبرع عائلة هندية بأعضاء طفلها المتوفى والبالغ من العمر سنتين لإنقاذ 3 أطفال مرضى في الإمارات والسعودية، وإعطائهم أمل في الحياة.

وقال سموه في تغريدة على الحساب الرسمي في "تويتر": "وصلني خبراً يجسد أروع مواقف الإنسانية في دبي لعائلة "فيجيت فيجايان" التي قامت بالتبرع بأعضاء طفلها المتوفى والبالغ من العمر سنتين لإنقاذ 3 أطفال مرضى في الإمارات والسعودية وإعطائهم أمل في الحياة بفضل الله تعالى. رحم الله الطفل "فيفان"، وتمنياتي للأطفال الثلاثة بموفور الصحة".

 

وأضاف سموه في تغريدة أخرى: "أشكر جميع الفرق الطبية والقائمين على برنامج زراعة الأعضاء في دولة الإمارات لجهودهم وتفانيهم في هذا العمل الإنساني".

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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