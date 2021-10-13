الامارات | القصباء تنظم دورات في التصوير الفوتوغرافي كل يوم السبت خلال أكتوبر ونوفمبر

شكرا لقرائتكم خبر عن القصباء تنظم دورات في التصوير الفوتوغرافي كل يوم السبت خلال أكتوبر ونوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظم القصباء، الوجهة السياحية والثقافية والعائلية الترفيهية الأبرز في إمارة الشارقة، التابعة لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، بالتعاون مع كريا ميديا CREA Media))، سلسلة من دورات التصوير الفوتوغرافي كل يوم سبت خلال شهري أكتوبر ونوفمبر. ستركز الدورات على تعليم الطلاب كيفية التشغيل الكامل للكاميرات الرقمية ذات العدسة الأحادية العاكسة (DSLR) والكاميرا المحمولة وتعزيز مهاراتهم في التصوير.

تقام الدورات في ملتقى القصباء، وستركز كل دورة على فئة محددة من التصوير، وتشتمل على تصوير الأزياء بتاريخ 16 أكتوبر - 10:30 صباحاً - 4:00 مساءً، ودورة تصوير الطعام بتاريخ 23 أكتوبر - 10:30 صباحاً - 4:00 مساءً، ودورة تصوير الوجوه بتاريخ 30 أكتوبر - 10:30 صباحاً - 4:00 مساءً، ودورة التصوير الخارجي بتاريخ 6 نوفمبر - 10:30 صباحاً - 4:00 مساءً.

ويمكن للمشاركين الاختيار بين ورش عمل ليوم واحد، على النحو التالي: تصوير الطعام، وتصوير الوجوه، وتصوير الأزياء، والتصوير في الهواء الطلق، أو يمكنهم اختيار دورة كاملة لمدة أربعة أيام تضم ورش العمل الأربع مع جلسة تصوير ومراجعة عملية إضافية.

وسيستفيد محبو التصوير من النصائح العملية حول كيفية التقاط صورة احترافية من مصورون محترفون.

توفر القصباء لزوارها مرافق متنوعة، مثل المعارض الفنية في مركز مرايا للفنون، والخدمات المتعددة، وتستضيف فعاليات عالمية ومحلية تستقطب الزوار من جميع الدول على مدار العام.

وقالت "القصباء" أنه يمكن للراغبين الحجز والاستفسار من خلال زيارة موقعها: https://discovershurooq.ae/d/Al-Qasba-3641

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