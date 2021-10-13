الامارات | تشغيل حافلات نقل عام مزوّدة بمحركات "يورو 6" في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل حافلات نقل عام مزوّدة بمحركات "يورو 6" في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عزّز مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي، التابع لدائرة البلديات والنقل، شبكة النقل بالحافلات العامة من خلال إدخال حافلات جديدة إلى الخدمة، وإضافة عدد 244 رحلة يومياً في أوقات الذروة لضمان توفير أفضل الخدمات للجمهور.

وأعلن المركز بدء تشغيل الحافلات الجديدة على 7 خدمات رئيسة في مدينة أبوظبي تربط بين مناطق وأماكن حيوية وتشهد إقبالاً كبيراً من الركاب، وهي كالتالي، رقم 102، 41، 67، 101، 110، 160، 170، في حين تسهم الحافلات الجديدة في مضاعفة السعة الاستيعابية على تلك الخدمات من خلال توفير 244 رحلة إضافية يومياً خلال أوقات الذروة، بما يحسن التواتر الزمني بين كل حافلة والأخرى ليتراوح بين 5 إلى 15 دقيقة في ساعات الذروة، الأمر الذي يقلل فترات الانتظار بين الرحلات ويخفف الازدحام داخل الحافلات.

وأوضح المركز أن الحافلات الجديدة والرحلات الإضافية ستقلل من فترات انتظار الركاب في مواقف الحافلات الواقعة على امتداد شارع سلطان بن زايد، وشارع زايد الأول، وشارع حمدان، وتلك الواقعة في مشرف مول، والوحدة مول، ودلما مول، ومزيد مول، وسوق مدينة خليفة، وجزيرة الريم، ومنطقة الزينة، ومنطقة المصفح.

وتتميز الحافلات الجديدة المزودة بمحركات "يورو 6"، وهي من نوع مرسيدس- بنز وفولفو، بمطابقتها للمواصفات الأوروبية الخاصة بالانبعاثات الكربونية المنخفضة، وذلك انطلاقاً من حرص المركز على حماية البيئة وترشيد استهلاك الطاقة والمساهمة في تعزيز جودة الحياة بالإمارة.

ويأتي تشغيل الحافلات الجديدة تماشياً مع انخفاض كبير في الآونة الأخيرة بحالات الإصابة بفيروس كورونا في الدولة وضمن المعطيات التي تشير إلى عودة النمو بعدد مستخدمي حافلات النقل العام إلى مستويات ما قبل الجائحة.

وفي هذا السياق، أكد مركز النقل المتكامل أن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية الصارمة التي اتخذها في التعامل مع جائحة كورونا عززت ثقة أفراد المجتمع في استخدام وسائل النقل الجماعي وأسهمت في تسريع تعافي قطاع النقل العام من تداعيات كوفيد -19، وساعدت على عودة الطاقة التشغيلية لشبكة النقل بالحافلات العامة إلى سابق عهدها.

وتدعم الحافلات الجديدة مساعي مركز النقل المتكامل لتطوير شبكة النقل بالحافلات العامة وزيادة القدرة الاستيعابية لها وتوفير تغطية جغرافية أشمل لأسطول الحافلات بما يعزز الربط بين مختلف المواقع والمناطق ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة لمستخدمي الحافلات عبر تحسين التواتر الزمني وتوفير خدمات مريحة، آمنة وسريعة، وذلك ضمن سعي المركز للارتقاء بمنظومة النقل العام وتعزيز تجربة استخدام الحافلات العامة وجعلها أكثر ملاءمة لاحتياجات الجمهور وصولا إلى شبكة نقل متكاملة ومستدامة في إمارة أبوظبي.

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