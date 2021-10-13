الامارات | الخميس إجازة المولد النبوي في دوائر حكومة الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس إجازة المولد النبوي في دوائر حكومة الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة الموارد البشرية بحكومة الشارقة ان إجازة المولد النبوي الشريف لدوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة ستكون يوم الخميس في 21 أكتوبر الجاري على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد 24 من اكتوبر الجاري باستثناء الجهات الحكومية التي تعمل بنظام المناوبة .

ورفعت الدائرة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعباً بهذه المناسبة العزيزة على قلوب المسلمين جميعاً .

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