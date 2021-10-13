الامارات | محمد بن زايد: يوم الوحدة التاريخي مصدر فخرنا وعزنا

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد: يوم الوحدة التاريخي مصدر فخرنا وعزنا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن اليوم الوطني الخمسين لدولة الإمارات هو يوم الوحدة التاريخي "مصدر فخرنا وعزنا"، وأن هذا اليوم "سعادة لمن يعيش بيننا"، وأن الإمارتيين يستلهمون "من إرث الماضي ما يثري مسيرة الإمارات نحو مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً".

وكتب سموه على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "بعد خمسين يوماً ستحتفل بلادنا الحبيبة باليوم الوطني الخمسين.. يوم الوحدة التاريخي مصدر فخرنا وعزنا، وسعادة لمن يعيش بيننا، نستلهم من إرث الماضي ما يثري مسيرة الإمارات نحو مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً".

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