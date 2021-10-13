الامارات | نسخة استثنائية لمهرجان دبي لمسرح الشباب

شكرا لقرائتكم خبر عن نسخة استثنائية لمهرجان دبي لمسرح الشباب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن استعداداتها لإطلاق نسخة استثنائية لهذا العام من «مهرجان دبي لمسرح الشباب»، الذي سيقام خلال الفترة من 19 إلى 25 نوفمبر 2021 بمشاركة غير مسبوقة من جميع فرق المسارح الأهلية في أنحاء دولة الإمارات، وبما يتناسب مع طبيعة ظروف المرحلة الراهنة.

وشكّلت «دبي للثقافة» لجنة لمشاهدة العروض المقدمة من الفرق المسرحية المشاركة في دورة العام الجاري من أجل تقييم الأعمال المشاركة، وتوجيه الفرق لضمان ملاءمة المضمون من حيث عناصر العرض المسرحي، وتماشي العروض مع مجموعة من المعايير.

وحددت اللجنة التنظيمية للمهرجان 15 معياراً لاختيار العروض المشاركة، منها أن يكون الشكل العام للنص المسرحي متجانساً ومترابطاً، وأن تكون فكرة العرض واضحة ومفهومة، وتجسد القضية الشبابية الأساسية، وتمتاز بالأصالة والإبداع من حيث المضمون والإخراج والأزياء والديكور والموسيقى.

وقالت مديرة إدارة الفنون الأدائية بالإنابة في «دبي للثقافة» فاطمة الجلاف: «استعداداتنا لهذه النسخة من مهرجان دبي لمسرح الشباب تسير على أكمل وجه، وتعمل لجنة المشاهدة على إتمام تقييم العروض في شهر أكتوبر الجاري، متطلعين إلى إسعاد أفراد الجمهور من الشغوفين بالمسرح الذين يتوقون إلى عودة العروض الواقعية، وسيصاحب المهرجان مجموعة من الأنشطة الموسيقية المتميزة والمتنوعة التي ستثري المهرجان وتعطي رونقاً موسيقياً ذا طابع كلاسيكي، كما أننا سنعلن في ختام المهرجان عن الفائزين بأكثر من 16 جائزة يتم منحها لألمع الشباب المتنافسين، فضلاً عن الاحتفاء بشخصية العام الرائدة والمؤثرة في قطاع الفنون الأدائية».

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