الامارات | دقيقة و55 ثانية زمن الاستجابة للحالات الطارئة في شرطة دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن دقيقة و55 ثانية زمن الاستجابة للحالات الطارئة في شرطة دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات، اللواء المهندس محمد سيف الزفين، بأن الدور الذي يؤديه الضباط وصف الضباط والأفراد العاملون في إدارة مركز القيادة والسيطرة والدوريات، أسهم في تحقيق متوسط زمن الاستجابة للحالات الطارئة في الربع الثالث من العام الجاري، بلغ دقيقة و55 ثانية، فيما كان المستهدف ست دقائق، بينما بلغ متوسط زمن الاستجابة للحالات الطارئة، في الربع الثالث من العام الماضي، ثلاث دقائق و37 ثانية.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع تقييم أداء الإدارة العامة للعمليات في الربع الثالث من العام الجاري.

واطلع الزفين على إحصاءات إدارة مركز القيادة والسيطرة، التي أظهرت استقبال المركز مليوناً و341 ألفاً و612 مكالمة في الربع الثالث، وتم الرد على مليون و338 ألفاً و647 مكالمة، بما يعادل 99.8% في غضون 10 ثوانٍ، بينما استقبل المركز مليوناً و222 ألفاً و608 مكالمات في الربع الثالث من العام الماضي، وتم الرد على مليون و214 ألفاً و49 مكالمة ما يعادل 99.2%.

كما اطلع على إحصاءات مركز الاتصال (901) الذي سجل في الربع الثالث 166 ألفاً و837 مكالمة، وتم الرد على 156 ألفاً و339 مكالمة في غضون 20 ثانية، أي ما يعادل 94%، فيما تلقى خلال الفترة نفسها من العام الماضي 162 ألفاً و606 مكالمات، وتم الرد على 148 ألفاً و474 مكالمة في غضون 20 ثانية، أي ما يعادل 90%.

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