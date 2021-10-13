الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - إزعاج

اشتكى أفراد من إزعاج المكالمات الهاتفية المتكررة التي تلاحقهم في أوقات مختلفة من مروجي الخدمات والمنتجات المالية، مشيرين إلى أنه على الرغم من تأكيدهم على أنها خارج اهتماماتهم، فإن هذه المكالمات تتواصل من دون ردع.

توعية

حذر مختصون طبيون من تهاون البعض في الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجهات المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا، إذ أكدوا أهمية الاستمرار بحملات التوعية بتطبيق هذه الإجراءات وصولاً إلى صفر إصابة ووفاة بين أفراد المجتمع.

شاحنات

يعاني مستخدمو شارع التعاون بالشارقة مزاحمة الشاحنات المتجهة إلى الميناء أو القادمة منه، لاسيما مع كثرة عددها وعدم التزام العديد من السائقين بالمسرب الأيمن فقط، إضافة إلى صعوبة عبور الدوارات مع وجود شاحنات طويلة بمحاذاة المركبات العادية.

مواقف

طالبت مراجِعات لمستشفى دبي بتخصيص أماكن للنساء في المواقف الداخلية، تكون قريبة من المدخل، أسوة بتلك المخصصة للحوامل وأصحاب الهمم وكبار المواطنين، وذلك لتجنب التأخر عن مواعيد العيادات الطبية أثناء البحث عن مواقف.

أسعار

طالب قارئ دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين بمراقبة الأسعار في بقالات الأحياء السكنية، بعدما لاحظ أن إحدى البقالات ترفع أسعار العديد من السلع على نحو واضح.

أثاث

يترك مستأجرون في الأبراج السكنية أثاث منازلهم الذي يتخلصون منه في الممرات، بطريقة تعيق الحركة، وتجعل منها بيئة خصبة لتكاثر الحشرات، ما يستدعي وضع تعليمات ملزمة في كل المباني، لتنظيم عملية التخلص من الأثاث المهمل أو المتروك، بالتنسيق مع الملاك والمكاتب العقارية.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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