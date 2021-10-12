الامارات | الإمارات توفر نوعين من تأشيرات «الترانزيت» للمسافرين العابرين

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات توفر نوعين من تأشيرات «الترانزيت» للمسافرين العابرين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 12 أكتوبر 2021

نوعان من تأشيرات الترانزيت تصدرهما دولة الإمارات للراغبين في زيارة الدولة، الأولى تأشيرة ترانزيت لمدة 48 ساعة مجانية، والثانية لمدة 96 ساعة مقابل 50 درهم، وتنسق تأشيرات الترانزيت من قبل شركات الطيران الوطنية في دولة الإمارات، ويتوجب على الزائر التقدم بطلب التأشيرة والحصول عليها قبل القدوم والدخول إلى الدولة، ولا يمكن تمديد أو تجديد تأشيرة الترانزيت بنوعيها.

وذكرت بوابة حكومة الإمارات الذكية عبر صفحتها الإلكتروني إنه قد لا يحتاج الزائر إلى التقدم بطلب للحصول على تأشيرة ترانزيت، إن كان من الجنسيات المؤهلة للحصول على تأشيرة دخول عند الوصول، أو تتمتع بصلاحية دخول الدولة بدون تأشيرة.

وبينت أنه يمكن لشركات الطيران الوطنية في دولة الإمارات ترتيب الحصول على تأشيرة العبور الخاصة للمسافرين «ترانزيت» قبل رحلتهم، وإن كانت الرحلة من خلال إحدى وكالات السفر، يمكن للوكالة أيضاً أن تساعد الشخص في الحصول على التأشيرة من خلال شركة الطيران المرتبطة بها.

وأوضحت أنه يمكن لوكلاء شركات الطيران الوطنية التقدم بطلبات تأشيرات الترانزيت لعملائهم من المسافرين من خلال القنوات الذكية للإقامة والجنسية، لافتة إلى أنه في حالة التقديم على تأشيرة ترانزيت لمدة 48 ساعة لا يمكن تمديدها من 48 إلى 96 ساعة.

وذكرت أن تأشيرة الترانزيت تصدر لمدة 48 ساعة مجاناً لسياح الترانزيت المارين عبر الدولة في رحلة متواصلة إلى وجهة أخرى، ولكي يتمكن المسافر من التجول داخل دولة الإمارات، عليه التنسيق مقدماُ مع الخطوط الجوية التي يسافر على متنها وتقديم طلب تأشيرة عبور قبل الوصول إلى دولة الإمارات، وعلى الزائر مغادرة أراضي دولة الإمارات خلال 48 ساعة من الوصول.

وحول متطلبات الحصول على تأشيرة الترانزيت، أوضحت حكومة الإمارات الذكية أنه يجب ألا تقل صلاحية جواز السفر أو وثيقة السفر عن ثلاثة أشهر قبل الدخول إلى دولة الإمارات، وأن تكون لدى المسافر تذكرة سفر لمواصلة رحلته، ويكون المسافر متجهاً الى بلد أخر غير البلد التي قدم منها، وتوفير صورة شخصية بخلفية بيضاء.

وبالنسبة لتأشيرة عبور «ترانزيت» لمدة 96 ساعة، بينت أنها تصدر لسياح الترانزيت المارين عبر الدولة في رحلة متواصلة إلى وجهة أخرى، ولكي يتمكن المسافر من التجول داخل دولة الإمارات، عليه التنسيق مقدماُ مع الخطوط الجوية التي يسافر على متنها وتقديم طلب تأشيرة عبور قبل الوصول إلى دولة الإمارات وعلى الزائر مغادرة أراضي دولة الإمارات خلال 96 ساعة من تاريخ الوصول.

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