الامارات | إقامة دبي تستعد للمشاركة بـ9 مشاريع ابتكارية في أسبوع «جيتكس للتقنية 2021»

شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة دبي تستعد للمشاركة بـ9 مشاريع ابتكارية في أسبوع «جيتكس للتقنية 2021» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستعد الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي مشاركتها في الدورة الـ41 لـ«أسبوع جيتكس للتقنية٢٠٢١» التي تقام خلال الفترة من 17 أكتوبر الجاري إلى 21 من الشهر نفسه في مركز دبي التجاري العالمي.

وكشفت إقامة دبي من خلال مشاركتها في المعرض المزمع عقده في مركز دبي التجاري العالمي في قاعة الشيخ سعيد في منصتها رقم S1-H1 والذي سيستمر 5 أيام عن تقديم حزمة من المشاريع المبتكرة سيتم طرحها في معرض جيتكس العالمي تتصدرها الإقامة الذهبية والتطبيق الموحد ومنصتي وإقامة دبي اللاورقية فضلا عن خدمات الجنسية وجوازات السفر وخدمة «أنت مميز، والموقع الالكتروني وخدمات إقامة دبي في إكسبو 2020 دبي.

وقال سعادة الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، نسعى لأن نكون جزءاً من هذا الحدث الدولي و الفعالية الأكبر في العالم بقطاع التكنولوجيا، والأكثر تكاملاً لاستعراض أحدث الابتكارات والتقنيات التجريبية، بغية دعم مسيرة التحول الرقمي العالمية.

وأكد المري أن الإدارة تسعى إلى التحول الرقمي الكامل في خدماتها ومبادراتها بما يتماشى مع الفكر الاستراتيجي لحكومة دبي الهادف إلى ترسيخ مكانة إمارة دبي كمدينة عالمية ذكية.

ورش افتراضية-

وستعقد إقامة دبي، ثلاث ورش افتراضية، ستكون مصاحبة للمعرض تمكن الجمهور المتواجدين خارج المعرض من الدخول لحضور الورش عبر الرابط الموجود في البايو على حساب ( إنستغرام ) إقامة دبي، وتتضمن الورشة الأولى بعنوان»تعلم الآله«تدور حول كيفية اكتساب المعرفة العملية لتطبيق تقنيات التعلم الآلي على مشاكل الحياة الواقعية، والورشة الثانية ستكون بعنوان» الربط الرقمي في القطاع الحكومي«، والورشة الثالثة بعنوان»جودة الحياة الرقمية" والتي ستعرف الجمهور بأهمية القيم والسلوكيات الرقمية الإيجابية وبناء قدرات رقمية، وذلك خلال الفترة من 18 حتى 20 أكتوبر 2021، في تمام الساعة 10 صباحاً.



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